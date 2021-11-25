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Ассистент Де Дзерби: «Когда узнал, что есть предложение от «Шахтера», то сказал Роберто, что он сумасшедший»

Поссанцини – о переезде в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
25 ноября 17:58
Ассистент Де Дзерби: «Когда узнал, что есть предложение от «Шахтера», то сказал Роберто, что он сумасшедший»
Давиде Поссанцини / Фото: ФК Шахтер

Давиде Поссанцини, ассистент главного тр

– Ваша реакция, когда вы впервые узнали о приглашении «Шахтера».

– Я эти же слова сказал Сергею Палкину после победы в Суперкубке Украины. В тот момент он был очень доволен, поэтому можно было все рассказать.

Мне сообщили, что есть такая возможность поехать в «Шахтер». В то время «Наполи» и «Фиорентина» тоже хотели нас видеть у себя. Я сказал Роберто, что он сумасшедший: «Почему мы должны уезжать из Италии, ведь нам было так трудно вырасти до такого уровня? Тренеры со всего мира приезжают сюда, чтобы посмотреть, как мы тренируем, а мы должны уехать из Италии? Куда мы поедем?»

А потом в мае руководство «Шахтера» приехало к нам в Италию. Когда я познакомился с Палкиным и Дарио Срной, я сразу поменял свой взгляд. Я понял насколько они профессионалы, насколько понимают в футболе и насколько они были готовы нас пригласить. Я очень доволен тем, что нахожусь здесь. Уже сейчас думаю, как буду плакать, когда придет время уезжать отсюда.

– Что вы знали о «Шахтере» тогда? И о чемпионате Украины в целом, ведь ехали не только в клуб, но и в лигу.

– Всегда смотрел матчи «Шахтера», потому что я человек футбола. Особенно много знал о некоторых молодых футболистах и о том, как они улучшили свой уровень.

Это не было случайностью, что клуб хотел именно Роберто. Я считаю, что он показывает философию клуба. Конечно, сложности изменения чемпионата с итальянского на украинский есть. В особенности из-за того, что они разные. И мир совсем другой. Поэтому мы сами себе задавали вопросы, стоит ли сюда ехать.

Когда я узнал, что мы реально можем поехать в «Шахтер», то начал больше анализировать. Я посмотрел все матчи прошлого чемпионата Украины и детально каждого игрока. Когда мы приехали сюда, я уже в первый день всех знал.

Когда появляется новый тренер и начинает сразу говорить с футболистами не по фамилии, а по имени, это показывает, насколько мы уважаем игроков. Я сказал: «Роби, это идеальная команда для тебя. Здесь есть несколько футболистов, по которым видно, насколько они талантливы. Они могут поддерживать твою философию».

– Кто эти игроки?

– Алан Патрик, Майкон, Маркос Антонио, Матвиенко – все. Потому что все могут играть в наш футбол. Я назвал только некоторых, но должен был назвать всю команду. Но из-за того, что мы честные, можно сказать, что особенно на первом месте Алан Патрик. И Мудрик.


Напомним, «Шахтер» вчера проиграл «Интеру» (0:2) и лишил себя любых шансов на еврокубковую весну.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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