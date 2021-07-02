Ассистент Луческу: «Игра «Динамо» в защите – проблема»

Фото - ФК Динамо Киев

Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, высказался по поводу контрольного матча киевлян против «Базеля» (4:4). Специалист назвал проблемные места в игре «бело-синих» и оценил выступления потенциальных новичков.

К сожалению, индивидуальные ошибки и отсутствие страховки в командных взаимодействиях привели к тому, что мы упустили победу. Но есть над чем работать. Это все-таки первая игра, были эмоции, но хочется большего от каждого из игроков и от команды.

Голы Антюха и Коробенко? Хорошо, что они забили мячи. Это означает, что они нацелены на ворота, у них есть достаточно мастерства чтобы это сделать. Но игрока нужно брать в общем, то что он сделал на поле.

Не надо судить по одному эпизоду, надо принимать во внимание все время на поле, что он сделал хорошего, что плохого. То есть однозначной оценки не можем дать одному игроку. Повторюсь, что была хорошая игра в атаке, и была не совсем хорошая игра в обороне всей команды.

60 минут на поле Андриевского? Так и планировалось. Мистер сразу сказал, что он сыграет больше чем другие. Нападающие по 30 минут сыграли, как и планировалось. Все было спланировано, по программе.