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Ассистент Шевченко: «Наша история продолжается»
Тренерский штаб доволен командой
Андреа Мальдера / фото - Футбол1/2/3
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера на своей странице в Instagram подвел итоги Евро-2020 для национальной команды:
«Самый волнующий момент. Я хотел бы поблагодарить всех игроков, персонал и наших фантастических болельщиков за страсть и близость. Наша история продолжается».
Хоть команде Андрея Шевченко и не удалось одолеть англичан и выйти в полуфинал турнира, но украинцы все равно сотворили историю, впервые выйдя в четверьфинал Евро. Только 4 команды Европы смогли пройти дальше, чем украинцы.
Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на этом Евро.
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