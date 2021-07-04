Ассистент Шевченко: «Наша история продолжается»

Тренерский штаб доволен командой

Андреа Мальдера / фото - Футбол1/2/3

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера на своей странице в Instagram подвел итоги Евро-2020 для национальной команды:

«Самый волнующий момент. Я хотел бы поблагодарить всех игроков, персонал и наших фантастических болельщиков за страсть и близость. Наша история продолжается».

Хоть команде Андрея Шевченко и не удалось одолеть англичан и выйти в полуфинал турнира, но украинцы все равно сотворили историю, впервые выйдя в четверьфинал Евро. Только 4 команды Европы смогли пройти дальше, чем украинцы.

Напомним, стало известно, сколько сборная Украины заработала на этом Евро.