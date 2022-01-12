«Аталанта» без Малиновского пробилась в 1/4 финала Кубка Италии

Украинец в заявку не попал

Фото: Atalanta BC

«Аталанта» в 1/8 финала Кубка Италии обыграла дома «Венецию».

Команды в матче обошлись двумя забитыми мячами. Автором первого стал Луис Муриэль. Он забил в начале первого тайма, ну а в конце встречи Мехле установил окончательный счет.

Больше голов зрители не увидели, а «Аталанта» спокойно вышла в четвертьфинал.

Руслан Малиновский не попал в заявку на матч.

Кубок Италии. 1/8 финала:

«Аталанта» – «Венеция» 2:0

Голы: Муриэль, 12, Мехле, 88

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини (де Рон, 66), Пеццелла (Мэле, 73), Фройлер, Пессина, Копмейнерс, Муриэль (Пашалич, 73), Миранчук.

«Венеция»: Ледзерини, Кальдара, Ампаду, Свобода, Молинаро (Шнегг, 46), Чрнигой (Маццокки, 55), Фьордилино (Перец, 77), Кийин (Хейманс, 62), Тессманн, Окереке (Анри, 46), Юнсен.