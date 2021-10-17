«Аталанта» без Малиновского в основе разгромила «Эмполи»

Дубль на счету Иличича

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В матче 8-го тура Серии А «Эмполи» на своем поле принимал «Аталанту».

Гости уже к середине первого тайма вели в два мяча: Иличич отличился дублем, забив оба своих гола в пределах 15-ти минут.

На 30-й минуте встречи хозяева смогли сократить отставание – забил Федерико Ди Франческо.

Вторая половина встречи также прошла под диктовку бергамасков. Сначала защитник «Эмполи» Вити отправил мяч в свои ворота, а под занавес встречи разгром оформил Дуван Сапата.

Украинский хавбек Руслан Малиновский появился на поле в составе «богини» на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Серия А, 8-й тур

«Эмполи» – «Аталанта» 1:4

Голы: Ди Франческо, 30 – Иличич, 11, 26, Вити, 49 (автогол), Сапата, 89.

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Романьоли (Тонелли, 42), Вити, Маркицца (Паризи, 81), Штулац, Хаас (Бандинелли, 46), Журковски (Кутроне, 61), Хендерсон, Ди Франческо (Байрами, 61), Пинамонти.

«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Паломино, Толои (Фройлер, 39), Демирал, Мэле, де Рон, Пашалич, Копмейнерс (Ловато, 68), Иличич (Малиновский, 68), Муриэль (Сапата, 46).

Предупреждения: Маркицца (37), Штулац (46), Бандинелли (67), Фройлер (69), Паломино (80).