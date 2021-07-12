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«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»

Украинец отправится в аренду
Футбол Серия А (Италия)
17:45
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи» летом.

Аренда будет рассчитана на один сезон. Переговоры между клубами на продвинутой стадии.

Как стало известно Calcio Atalanta, «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко. Клубы близки к договоренности.

Ранее Коваленко получил травму и не сможет тренироваться до начала августа. Предсезонные сборы с командой Виктор пропустит.

В прошлом сезоне он сыграл один матч за команду.

Андрей Усмонов
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Виктор Коваленко Аталанта

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