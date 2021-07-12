«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»

Украинец отправится в аренду

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи» летом.

Аренда будет рассчитана на один сезон. Переговоры между клубами на продвинутой стадии.

Как стало известно Calcio Atalanta, «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко. Клубы близки к договоренности.

Ранее Коваленко получил травму и не сможет тренироваться до начала августа. Предсезонные сборы с командой Виктор пропустит.

В прошлом сезоне он сыграл один матч за команду.