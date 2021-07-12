«Дженоа» может свернуть переговоры по Супряге и подписать игрока «Аталанты»
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
Украинец отправится в аренду
17:45
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Эмполи» летом.
Аренда будет рассчитана на один сезон. Переговоры между клубами на продвинутой стадии.
Как стало известно Calcio Atalanta, «Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко. Клубы близки к договоренности.
Ранее Коваленко получил травму и не сможет тренироваться до начала августа. Предсезонные сборы с командой Виктор пропустит.
В прошлом сезоне он сыграл один матч за команду.
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