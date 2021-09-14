«Аталанта» Малиновского стартовала в Лиге чемпионов с «Вильярреалом»

Действующий победитель Лиги Европы доигрывал в меньшинстве

Фото - Вильярреал

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Вильярреалом».

Бергамаскам удалось оформить быстрый гол силами Фройлера. Однако еще до перерыва счет сравнял Тригерос.

После перерыва можно было наблюдать обратную картину. Данджума вывел «желтую субмарину» вперед, но гости отыгрались благодаря Гозенсу.

Полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле 71 минуту без результативных действий.

«Аталанта» и «Вильярреал» стартовали в основной сетке турнира с одним очком в активе.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Вильярреал» – «Аталанта» 2:2

Голы: Тригерос, 39, Данджума, 74 – Фройлер, 6, Гозенс, 83

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Пино (Альберто Морено, 73), Капу (Коклен, 60), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 61), Жерар Морено, Диа (Данджума, 61).

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Гимшити (Демирал, 61), де Рон (Копмейнерс, 70), Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский (Пашалич, 71), Пессина (Миранчук, 79), Гозенс, Сапата (Иличич, 70).

Предупреждения: Капу, Жерар Морено, Пино, Коклен – де Рон

Коклен