Коваленко будет готовиться к сезону с «Аталантой»
«Аталанта» намерена включить Коваленко в сделку по защитнику «Болоньи»
Украинец сменит клуб в Италии
18:45
Коваленко меняет Малиновского / Фото: UA-Football
«Аталанта» намерена продать украинского полузащитника Виктора Коваленко, сообщает TuttoBolognaWeb.
По информации ресурса, «Аталанта» намерена купить защитника «Болоньи» Такехиро Томиясу. Клуб просит за него 25 миллионов евро.
«Аталанта» предлагает «Болонье» 18 миллионов евро и Виктора Коваленко, который не подошел Джан Пьеро Гасперини.
Коваленко провел в «Аталанте» лишь 4 минуты за полсезона.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» ищет клуб для Коваленко, ведь он не впечатлил Гасперини.
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