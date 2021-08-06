«Аталанта» не успела выкупить Ромеро у «Ювентуса», но уже продала его в «Тоттенхэм»

Сумма трансфера – 50 млн

Фото: пресс-служба «Аталанты»

Центральный защитник Кристиан Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм», сообщает пресс-служба «шпор».

Сумма трансфера – 50 миллионов евро, еще 5 млн «Тоттенхэм» выплатит «Аталанте» в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Кристиан был признан лучшим центральным защитником Серии А.

Накануне бергамаски выкупили Ромеро у «Ювентуса» за 16 млн, которые будут выплачивать в течении трех лет. В составе «Аталанты» его заменит другой защитник «Старой Синьоры».