«Аталанта» готова отпустить одного из главных конкурентов Малиновского
«Аталанта» не успела выкупить Ромеро у «Ювентуса», но уже продала его в «Тоттенхэм»
Сумма трансфера – 50 млн
6 августа 21:58
Фото: пресс-служба «Аталанты»
Центральный защитник Кристиан Ромеро перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм», сообщает пресс-служба «шпор».
Сумма трансфера – 50 миллионов евро, еще 5 млн «Тоттенхэм» выплатит «Аталанте» в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Кристиан был признан лучшим центральным защитником Серии А.
Накануне бергамаски выкупили Ромеро у «Ювентуса» за 16 млн, которые будут выплачивать в течении трех лет. В составе «Аталанты» его заменит другой защитник «Старой Синьоры».
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