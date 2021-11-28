«Аталанта» Малиновского обыграла «Ювентус» на выезде в Серии А впервые за 32 года

Команда Гасперини минимально одолела соперника

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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде победила «Ювентус» (1:0).

Как сообщает Opta Sports, это первая выездная победа «Аталанты» в рамках Серии А над «Ювентусом» за последние 32 года.

Последний раз до этого «Аталанта» побеждала «Ювентус» в гостях в чемпионате в 1989-м году, также со счетом 1:0. В целом же, «Ювентус» не может переиграть «Аталанту» в последних 4-х матчах – 2 поражения и 2 ничьи.

В турнирной таблице чемпионата Италии «бьянконери» опустились уже на 8-е место.