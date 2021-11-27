«Аталанта» с Малиновским прибила «Ювентус» на выезде
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал «Аталанту».
Отметим появление украинского хавбека Руслана Малиновского в стартовом составе бергамасков.
Единственный мяч во встрече случился в середине первого тайма – Сапата вколотил мяч в ворота Шченсны с острого угла от перекладины.
«Ювентус» так и не сумел ответить.
1:0, победа «Аталанты». Команда Гасперини осталась на 4-м месте (28 очков), «Ювентус» уже 8-й, имея лишь 21 очко.
Серия А, 14-й тур
«Ювентус» – «Аталанта» 0:1
Гол: Сапата, 28
«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни (Кин, 64), Рабьо, Локателли, Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Дибала, Кьеза (Бернардески, 46).
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Паломино, 71), Толои, Гимшити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский (Копмейнерс, 87), Пессина (Пашалич, 59), Сапата.
Предупреждения: Фройлер (32), Малиновский (37), Дзаппакоста (43), Куадрадо (50), Рабьо (66), Демирал (70), Бернардески (79), Гимшити (84), Локателли (88).
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