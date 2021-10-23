«Аталанта» планирует продать Миранчука

На полузащитника больше не рассчитывает Гасперини

Фото: sport.express

«Аталанта» планирует расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком.

За два года россиянин так и не стал игроком основного состава. В нынешнем сезоне он чаще выходит со скамейки запасных, а иногда не появляется на поле вовсе.

Как утверждает Corriere di Bergamo, «Аталанта» готова продать игрока. Тренер команды Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на него.

Новый клуб ему могут найти уже зимой. Вместо него «Аталанта» планирует подписать игрока «Сассуоло» Жереми Бога.