«Тоттенхэм» подписал голкипера «Аталанты» Голлини
«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника
Бергамаски готовятся к уходу лидера обороны
24 июля 20:12
Мерих Демираль / фото - Goal
Защитник «Ювентуса» Мерих Демираль может стать игроком «Аталанты», сообщает инсайдер Nicolo Schira.
«Зебры» хотят выручить за турка 35-40 миллионов евро, в то время как «богиня» готова предложить лишь 25 миллионов евро, плюс еще 5 в качестве бонусов.
Стороны встретятся на следующей неделе, чтобы прийти к соглашению.
«Аталанта» планирует расстаться с аргентинским защитником Кристианом Ромеро и продать его в «Тоттенхэм» за 50 миллионов евро, поэтому бергамаски и хотят подписать Демираля на замену.
Напомним, стало известно, когда Виктор Коваленко уйдет в «Специю».
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