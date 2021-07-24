«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника

Бергамаски готовятся к уходу лидера обороны

Мерих Демираль / фото - Goal

Защитник «Ювентуса» Мерих Демираль может стать игроком «Аталанты», сообщает инсайдер Nicolo Schira.

«Зебры» хотят выручить за турка 35-40 миллионов евро, в то время как «богиня» готова предложить лишь 25 миллионов евро, плюс еще 5 в качестве бонусов.

Стороны встретятся на следующей неделе, чтобы прийти к соглашению.

«Аталанта» планирует расстаться с аргентинским защитником Кристианом Ромеро и продать его в «Тоттенхэм» за 50 миллионов евро, поэтому бергамаски и хотят подписать Демираля на замену.

Напомним, стало известно, когда Виктор Коваленко уйдет в «Специю».