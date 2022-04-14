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«Аталанта» Руслана Малиновского в 1/4 финала Лиги Европы уступила «Лейпцигу»

Двумя забитыми мячами в матче отличился Нкунку
Футбол Лига Европы UEFA
14 апреля 23:33
«Аталанта» Руслана Малиновского в 1/4 финала Лиги Европы уступила «Лейпцигу»
«Бергамаски» завершили выступления в Лиге Европы / Фото: twitter - Atalanta_BC
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» нашего Руслана Малиновского дома не смогла справиться с РБ «Лейпциг» – 0:2 (1:1).

Украинец вышел на поле с первых минут матча и отыграл 58 минут, при счете 0:1 вместо него на поле вышел Луис Муриэль.

Победу РБ «Лейпциг» принес дубль Кристофера Нкунку. Полузащитник открыл счет в матче на 18-й минуте с передачи Лаймера. Не остановился Нкунку и во втором тайме – на 87 минуте футболист реализовал пенальти и оформил дубль – 2:0.

Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч

«Аталанта» – РБ «Лейпциг» 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Нкунку, 18, 87 (пен.)

«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал (Скалвини, 70), Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер (Пашалич, 88), Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль, 58), Бога (Миранчук, 70), Сапата. 

РБ «Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Гвардиол (Поульсен, 79), Симакан, Анхелиньо, Лаймер (Адамс, 73), Кампль (Хальстенберг, 79) Хенрихс (Клостерманн,73), Ольмо, Нкунку, Силва (Собослаи, 63). 

Предупреждения: Сапата (58), Фройлер (59), Демираль (60), Копмейнерс (75), Хатебур (90+2), Дзаппакоста (90+5) –Хенрикс (49), Орбан (62), Симакан (90+5), Кампл (90+6).

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