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«Аталанта» запросила у «Тоттенхэма» 55 миллионов евро за защитника

Ромеро уже договорился с новым клубом
Футбол Серия А (Италия)
12:27
«Аталанта» запросила у «Тоттенхэма» 55 миллионов евро за защитника
Фото: Atalanta BC

«Аталанта» и «Тоттенхэм» близки к сделке по защитнику Кристиану Ромеро.

23-летний игрок уже согласовал 5-летний контракт с лондонцами. Клубам осталось уладить цену трансфера.

Итальянцы просят 55 миллионов евро за игрока. «Тоттенхэм» пытается сбить цену, сообщает Sky Sport Italia.

«Аталанта» уже нашла замену своего игроку. Клуб подпишет защитников «Лилля» Свена Ботмана и «Ювентуса» Джанлуки Фработты.

Андрей Усмонов
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Аталанта Тоттенхэм

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