«Атлетико» готов обменять Сауля в «Барселону» на Гризманна

Переговоры между клубами продолжаются

Фото: AS

«Барселона» и «Атлетико» рассматривают обмен игроками.

К каталонцам может присоединится Сауль, а в обратном направлении последовать Антуан Гризманн. Оба клуба заинтересованы в таком обмене, сообщает Mundo.

Сауль потерял место в основе «Атлетико» и ищет другую команду. Правда, ни один клуб не готов выложить за испанца круглую сумму. «Барселона» хочет продать Гризманна, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Сам француз не против сменить клуб. Игрока хочет вернуть Диего Симеоне.

Ранее у Гризманна отпал вариант с «Манчестер Сити».