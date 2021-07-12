«Барселона» и «Атлетико» могут обменятся звездными игроками
«Атлетико» объявил о переходе игрока сборной Аргентины
Де Пауль продолжит карьеру в Испании
21:10
Фото: Atletico
Полузащитник Родриго де Пауль стал игроком «Атлетико».
27-летний хавбек подписал пятилетний контракт с клубом. О деталях сделки не сообщается.
Ожидается, что «Удинезе» получил за своего игрока 35 миллионов евро. «Атлетико» выиграл конкуренцию у «Милана» и «Интера».
Недавно он выиграл Копа Америка в составе сборной Аргентины, проведя семь матчей, забив один мяч.
Это первый трансфер мадридцев летом.
Комментарии 0