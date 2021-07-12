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«Атлетико» объявил о переходе игрока сборной Аргентины

Де Пауль продолжит карьеру в Испании
Футбол Примерa (Испания)
21:10
«Атлетико» объявил о переходе игрока сборной Аргентины
Фото: Atletico

Полузащитник Родриго де Пауль стал игроком «Атлетико».

27-летний хавбек подписал пятилетний контракт с клубом. О деталях сделки не сообщается.

Ожидается, что «Удинезе» получил за своего игрока 35 миллионов евро. «Атлетико» выиграл конкуренцию у «Милана» и «Интера».

Недавно он выиграл Копа Америка в составе сборной Аргентины, проведя семь матчей, забив один мяч.

Это первый трансфер мадридцев летом.

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид сборная Аргентины (футбол) Удинезе

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