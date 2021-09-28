«Атлетико» в большинстве вырвал победу над «Миланом» на седьмой компенсированной минуте

«Матрасники» уступали до самой концовки встречи

Фото - ФК Милан

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на выезде добыл волевую победу над «Миланом».

«Россонери» удалось забить уже в середине первого тайма силами Рафаэла Леау. Но не прошло и десяти минут, как Кесииэ подвел команду, заработав второе предупреждение.

Хозяевам удавалось удерживать положительный результат до 84-й минуты. Но сначала Гризманн счет сравнял. А позже Суарес с пенальти на седьмой компенсированной минуте вырвал победу для «матрасников».

«Милан» остался аутсайдером группы B. «Ливерпуль» опережает «Атлетико» на два очка.

Лига чемпионов. Групповой этап, второй тур

«Милан» – «Атлетико» 1:2

Голы: Рафаэл Леау, 20 – Гризманн, 84, Суарес, 90 (пен.)

«Милан»: Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), Ребич (Тонали, 34), Рафаэл Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Льоренте, Карраско (де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбиа (Лемар, 64), Суарес, Корреа.

Предупреждения: Кессиэ, Ребич, Эрнандес, Салемакерс – Кондогбиа

Удаление: Кессиэ