Аутсайдер итальянского чемпионата интересуется Коваленко

Хавбек не задержится в Бергамо на следующий сезон

Виктор Коваленко / фото - Sport.ua

Итальянская «Специя» интересуется украинским хавбеком «Аталанты» Виктором Коваленко, сообщает Sky Sports.

«Орлята» уже начали переговорный процесс с бергамасками о трансфере полузащитника. Команды наметили встречу, чтобы обсудить детали сделки.

Пока что неизвестно, речь идет об аренде или о полноценном трансфере украинца.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл за «Аталанту» лишь 3 минуты в чемпионате. Игрок не впечатлил наставника «богини» Джан Пьеро Гасперини и скорее всего покинет команду в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Эмполи» заинтересован в аренде игрока.

В минувшем сезоне «Специя» заняла 16-е место в Серии А, с трудом сохранив прописку в высшем итальянском дивизионе.

Напомним, Коваленко тренируется отдельно от основной команды «Аталанты».