Автогол голкипера «Дженоа» не помог «Специи» Коваленко добыть победу
В десятом туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа».
Судьба матча решилась во втором тайме. Бывший голкипер сборной Италии Сиригу переправил мяч в собственные ворота. Но в концовке Кришито с пенальти установил окончательный счет.
Полузащитник хозяев Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе. Украинец отыграл все 90 минут.
«Специя» сохранила отрыв от конкурента в турнирной таблицы. «Дженоа» расположился в зоне вылета.
Серия А, 10 тур
«Специя» – «Дженоа» 1:1
Голы: Сиригу, 66 (автогол) – Кришито, 86 (пен.)
«Специя»: Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).
«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Бехрами (Кайседо, 61), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Каллон (Пандев, 70), Дестро, Экубан (Стураро, 46).
Предупреждения: Бастони, Проведель – Бираски, Каллон, Кайседо, Масьелло
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