Автогол голкипера «Дженоа» не помог «Специи» Коваленко добыть победу

Кришито с пенальти исправил оплошность экс-партнера по сборной Италии

Фото - ФК Специя

В десятом туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле сыграла вничью с «Дженоа».

Судьба матча решилась во втором тайме. Бывший голкипер сборной Италии Сиригу переправил мяч в собственные ворота. Но в концовке Кришито с пенальти установил окончательный счет.

Полузащитник хозяев Виктор Коваленко вышел на поле в стартовом составе. Украинец отыграл все 90 минут.

«Специя» сохранила отрыв от конкурента в турнирной таблицы. «Дженоа» расположился в зоне вылета.

Серия А, 10 тур

«Специя» – «Дженоа» 1:1

Голы: Сиригу, 66 (автогол) – Кришито, 86 (пен.)

«Специя»: Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Бехрами (Кайседо, 61), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Каллон (Пандев, 70), Дестро, Экубан (Стураро, 46).

Предупреждения: Бастони, Проведель – Бираски, Каллон, Кайседо, Масьелло