Автор хет-трика в ворота «Ромы» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Эрик Ботхейм / Фото: Bodo/Glimt

UEFA назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

На награду претендует форвард «Буде-Глимта» Эрик Ботхейм. Он сделал хет-трик в воротах «Ромы» (6:1).

The nominees are in! Who gets your vote for #UECLPOTW?



Erik Botheim

Gavriel Kanichowsky

Ruano Sappinen

Bryan Linssen#Laufenn | #UECL