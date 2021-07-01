Экс-тренер «Тоттенхэма»: «Буду сильно удивлен, если Англия не обыграет Украину»
Авторитетный портал cчитает, что у Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020
На турнире осталось 8 команд
Фото: Футбол 1/2/3
Авторитетный статистический портал Gracenote считает, что у сборной Украины самые низкие шансы выиграть Евро-2020.
Шансы команд на победу на Евро-2020
1. Англия — 26,5 %
2. Бельгия — 24
3-4. Италия — 12,5
3-4. Испания
5. Дания — 10,3
6. Швейцария — 5,6
7. Чехия — 4,6
8. Украина — 3,9
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уже прибыла в Италию.
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