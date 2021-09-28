Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
Авторитетный портал назвал Яремчука лучшим игроком недели в чемпионате Португалии
Украинец забил дважды в ворота «Витории Гимарайнш»
28 сентября 11:41
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард «Бенфики» Роман Яремчук признан лучшим игроком чемпионата Португалии за неделю по версии португальского издания Record.
В 7-м туре чемпионата Португалии Яремчук забил 2 мяча в ворота «Витории Гимарайнш» (3:1).
Отметим, что у Яремчука уже 4 гола и 1 голевая передача в чемпионате Португалии в этом сезоне.
Напомним, во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» сыграет с «Барселоной».
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