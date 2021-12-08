«Так играть нельзя». Вернидуб признался, что его команда играла в антифутбол с «Шахтером»
Авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Шахтер» – «Шериф»
«Горняки» упустили победу, пропустив на последних секундах
07:52
фото - ФК Шахтер
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Шерифом».
Известный статистический портал WhoScored выставил футболистам оценки за эту встречу.
Лучшим игроком на поле был признан хавбек «горняков» Манор Соломон, получивший за свою игру 8 баллов.
Самые низкие оценки получил полузащитник хозяев Марлос и игрок «Шерифа» Коловос – оба получили по шестерке.
Гости вырвали ничью на последних секундах встречи. Тираспольцы отправились в Лигу Европы, а дончане остались без евровесны.
Напомним, Юрий Вернидуб обвинил свою команду в игре в антифутбол.