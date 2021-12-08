«Так играть нельзя». Вернидуб признался, что его команда играла в антифутбол с «Шахтером»

Тем не менее, клуб из Тирасполя смог вырвать очки

Юрий Вернидуб / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал для пресс-службы UEFA ничью с «Шахтером» (1:1) в заключительном матче группового этапа ЛЧ:

«Первый тайм в исполнении моей команды был антифутболом. Я считаю, так играть нельзя. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор в раздевалке. Второй тайм уже был достойным: не прижимались, а атаковали, у нас были хорошие попытки. В итоге дожали, забили, сравняли… Я благодарен команде, всем ребятам. Но повторюсь: как мы играли в первом тайме, так нельзя играть; я просто не узнал свою команду».

Тираспольцы сравняли счет в игре уже в компенсированное время встречи, оставив «горняков» без побед в этой кампании ЛЧ.

Подопечные Вернидуба заняли третье место в группе и отправились в Лигу Европы, а дончане остались без евровесны.

Роберто Де Дзерби заявил, что в этом матче его команда заслужила выиграть со счетом 5:0.