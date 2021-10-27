Авторитетный портал оценил игру Коваленко в матче с «Дженоа»

Хавбек наработал лишь на средний балл

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 10-го тура Серии А «Специя» расписала ничью с «Дженоа» (1:1).

В основе хозяев на поле появился украинский атакующий полузащитник Виктор Коваленко. Хавбек провел на поле все 90 минут, но так и не смог отметиться результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил выступление игрока в 6.6 баллов – достаточно средней оценкой для игроков «Специи» в том матче. Самый высокий балл получил игрок хозяев Колли (7.6), которого признали лучшим игроком встречи.

Напомним, Коваленко уже трижды подряд оказывается в стартовом составе команды.