Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Коваленко в третий раз подряд попал в стартовый состав «Специи»
Предыдущие два матча украинец провел от свистка до свистка
19:21
Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя
В десятом туре итальянской Серии А «Специя» в родных стенах примет «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Полузащитник хозяев Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе на игру. Для украинца это будет третье появление с первых минут подряд после восстановления от травмы.
Ранее Коваленко получил вызов в сборную Украины.
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