Авторитетный портал составил сборную лучших игроков последнего десятилетия

Лишь один футболист из этой команды повесил бутсы на гвоздь

Роналду, Месси и Левандовски / фото - AS

Известная новостная платформа 90min назвала символическую сборную лучших футболистов этого десятилетия.

Лишь один игрок из этой команды уже завершил карьеру – Филипп Лам, который повесил бутсы на гвоздь в 2017-м году, проведя всю свою карьеру в «Баварии».

К тому же, сразу 6 футболистов этой команды входят в тридцатку кандидатов на Золотой мяч 2021: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Н`Голо Канте, Лука Модрич и Джорджо Кьеллини.

Церемония вручения престижной награды состоится 29-го ноября в Париже. Все претенденты на ЗМ.