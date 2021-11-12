Шевченко назвал двоих фаворитов на завоевание «Золотого мяча»
Авторитетный портал составил сборную лучших игроков последнего десятилетия
Лишь один футболист из этой команды повесил бутсы на гвоздь
Роналду, Месси и Левандовски / фото - AS
Известная новостная платформа 90min назвала символическую сборную лучших футболистов этого десятилетия.
Лишь один игрок из этой команды уже завершил карьеру – Филипп Лам, который повесил бутсы на гвоздь в 2017-м году, проведя всю свою карьеру в «Баварии».
К тому же, сразу 6 футболистов этой команды входят в тридцатку кандидатов на Золотой мяч 2021: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Н`Голо Канте, Лука Модрич и Джорджо Кьеллини.
Церемония вручения престижной награды состоится 29-го ноября в Париже. Все претенденты на ЗМ.
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