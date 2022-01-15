Авторитетный портал включил Зинченко в сборную звезд топ-5 лиг с недостатком игровой практики

Украинец проигрывает конкуренцию на левом фланге в этом сезоне

Александр Зинченко / фото - Manchester City FC

Авторитетный портал Transfermarkt подсчитал игровые минуты звезд топ-5 чемпионатов в сезоне 21/22, и составил символическую сборную из тех, кто в этой кампании получает малое количество игрового времени.

Среди них оказался украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который провел лишь 505 минут в рамках внутреннего первенства. Еще 334 минуты игрок сыграл в Лиге чемпионов и Кубке лиги. За 12 матчей в футболке «горожан» игрок оформил два ассиста.

На левом фланге обороны Хосеп Гвардиола предпочитает задействовать португальца Жоау Канселу, проводящего один из лучших сезонов в своей карьере.

Напомним, одноклубник Зинченко признан лучшим игроком месяца в АПЛ.