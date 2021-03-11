«Аякс» разгромил «Янг Бойз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Фото: UEFA

Аяксиды владели заметным заметным преимуществом на протяжении всей встречи. И после перерыва сумели воплотить его в голы. Сперва Классена вывела на свидание с Февром. Ян шикарно пробил в левый угол ворот. В концовке поединка мяч отскочил к Тадичу, который остался один в штрафной гостей. Душан забил в правый нижний угол. Уже в дополнительное время Броббей установил финальный счет. Нападающий забил под голкипером швейцарской команды.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Аякс» – «Янг Бойз» 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Броббей, 90+2.

«Аякс»: Стекеленбург, Тальяфико, Мартинес, Тимбер, Ренс (Схюрс, 67), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 83), Антони (Идрисси, 68).

«Янг Бойз»: Февр, Лустенбергер, Хефти, Лефор, Камара (Цезигер, 34), Сулеймани (Нгамале, 46), Эбишер, Фасснахт (Сьебатше, 85), Лаупер (Сьерро, 71), Нсаме, Элиа (Мамбимби, 71).

Предупреждения: Лаупер, 49. Тальяфико, 53. Эбишер, 64. Сьерро, 78.

На старте поединка шедевральным голом отметился Станчу. Хавбек пражской команды получил мяч на углу штрафной, откуда филигранным ударом переправил круглого в дальний угол ворот. Ближе к концовке первого тайма шотландцы сумели сравнять счет. Воспользоваться суматохой после стандарта сумел Хеландер, который с пары метров забил мяч уже в пустые ворота.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Славия» – «Рейнджерс» 1:1

Голы: Станчу, 7 – Хеландер, 36.

«Славия»: Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.

Предупреждения: Баришич (29), Дэвис (54), Зима (56).