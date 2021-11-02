«Реал» готов продать Азара
Азар зимой может стать игроком «Ньюкасла»
Бельгийский форвард не нужен «Реалу»
07:54
Эден Азар / Фото - eurosport.co.ukФорвард «Реала» Эден Азар может может пополнить ряды «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.
Как утверждает источник, «Реал» уже выставил Азара на трансфер. Мадридцы намерены изучить каждое предложение по игроку сборной Бельгии. «Сороки» могут сделать ставку на 30-летнего футболиста.
«Реал» планирует избавиться от игрока летом, но, если английский клуб придёт со значительной суммой зимой, «сливочные» обязательно рассмотрят это предложение.
В текущем сезоне бельгиец сыграл за мадридцев 10 матчей, в которых голов не забил, однако отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Азар может вернуться в АПЛ.
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