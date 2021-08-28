Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 5
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Футбол (5 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ливерпуль - Челси 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 1-й тайм
19:30 Лацио - Специя 2:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Колос 2:0 1-й тайм
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 0:0 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 1-й тайм
19:30 Лацио - Специя 2:1 1-й тайм
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 2:0 1-й тайм
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»

«Динамо», по мнению специалиста, не хватает важного аспекта
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:59
Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»
Александр Бабич / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич проанализировал стартовое положение «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в группах еврокубков.

Из наших представителей в Лиги чемпионов я выше оцениваю шансы «Шахтера», чем «Динамо» и не только потому, что в минувшем сезоне «горняки» уже добивались положительных результатов в противостоянии с «Реалом» и «Интером», но и существенно усилились. Остается надеяться, что «Шахтер» не исчерпал весь лимит везения в недавних поединках с «Монако». Кстати, я заметил, когда «Шахтер» не фаворит, то он играет лучше.

Что касается «Динамо», то меня беспокоит, хватит ли киевлянам сил для выступлений сразу на трех «фронтах», ведь они не могут похвастаться глубиной состава. На мой взгляд, если подопечные Мирчи Луческу опередят «Бенфику» в борьбе за третье место в группе, то это будет успехом.

И напоследок, о «Заре». В ее группе в Лиге конференций главный претендент на первое место – «Рома». А вот луганчане, если наведут порядок в обороне, то смогут зацепиться за вторую позицию.

Ранее Бабич признался, что два поражения «Зари» от «Рапида» его удивили.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Бабич Динамо Киев Шахтер Донецк Реал Мадрид (футбол) Бавария Интер Барселона (футбол) Бенфика Шериф

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»
Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:39
Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:27
В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:13
Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ
Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:55
Санжар: «Минай» не будет дарить очки «Шахтеру», встречи «Динамо» с «Колосом» всегда были сложными»
Санжар: «Минай» не будет дарить очки «Шахтеру», встречи «Динамо» с «Колосом» всегда были сложными»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:25
Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины
Гусев не войдет в тренерский штаб сборной Украины
Футбол Сборная Украины
18:18

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
19:44
Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»
Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
19:39
Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Миколенко назвал самого тяжелого соперника для «Динамо» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов UEFA
19:27
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Ярмоленко вышел на последних минутах
«Вест Хэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Ярмоленко вышел на последних минутах
Премьер-Лига (Англия)
19:16
В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
Украинская Премьер-лига
19:13
Артета: «Контролировали игру до первого гола»
Артета: «Контролировали игру до первого гола»
Премьер-Лига (Англия)
19:10
Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Украинская Премьер-лига
18:56
Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ
Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ
Украинская Премьер-лига
18:55
Куман: «Экономически «Барселона» не может конкурировать с ПСЖ, «Ман Сити» и МЮ»
Куман: «Экономически «Барселона» не может конкурировать с ПСЖ, «Ман Сити» и МЮ»
Примерa (Испания)
18:43
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
7
Все новости