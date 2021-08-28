«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»
Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»
«Динамо», по мнению специалиста, не хватает важного аспекта
16:59
Александр Бабич / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич проанализировал стартовое положение «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в группах еврокубков.
Из наших представителей в Лиги чемпионов я выше оцениваю шансы «Шахтера», чем «Динамо» и не только потому, что в минувшем сезоне «горняки» уже добивались положительных результатов в противостоянии с «Реалом» и «Интером», но и существенно усилились. Остается надеяться, что «Шахтер» не исчерпал весь лимит везения в недавних поединках с «Монако». Кстати, я заметил, когда «Шахтер» не фаворит, то он играет лучше.
Что касается «Динамо», то меня беспокоит, хватит ли киевлянам сил для выступлений сразу на трех «фронтах», ведь они не могут похвастаться глубиной состава. На мой взгляд, если подопечные Мирчи Луческу опередят «Бенфику» в борьбе за третье место в группе, то это будет успехом.
И напоследок, о «Заре». В ее группе в Лиге конференций главный претендент на первое место – «Рома». А вот луганчане, если наведут порядок в обороне, то смогут зацепиться за вторую позицию.
Ранее Бабич признался, что два поражения «Зари» от «Рапида» его удивили.
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