Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»

Александр Бабич / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич проанализировал стартовое положение «Динамо», «Шахтера» и «Зари» в группах еврокубков.

Что касается «Динамо», то меня беспокоит, хватит ли киевлянам сил для выступлений сразу на трех «фронтах», ведь они не могут похвастаться глубиной состава. На мой взгляд, если подопечные Мирчи Луческу опередят «Бенфику» в борьбе за третье место в группе, то это будет успехом.

И напоследок, о «Заре». В ее группе в Лиге конференций главный претендент на первое место – «Рома». А вот луганчане, если наведут порядок в обороне, то смогут зацепиться за вторую позицию.