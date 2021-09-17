Бабич: «У «Зари» остаются проблемы в центре обороны»
Бабич: «Худшая игра «Зари» за последнее время. Чувство, что в команде не работают над исправлением ошибок»
Экс-тренер – о поражении луганчан от норвежцев
17 сентября 22:41
Фото: ФК Мариуполь
Бывший тренер Александр Бабич прокомментировал поражение «Зари» от «Буде-Глимта» (1:3) в матче 1 тура группы Лиги конференций.
«Создается впечатление, что в «Заре» не работают над исправлением ошибок, чем же тогда можно объяснить, что луганчане, образно говоря, наступают на те же грабли, совершая непростительные промахи?
Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами «Зари» в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны.
Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается «Зари», то это была ее худшая игра за последнее время».
Сообщалось, что Виктор Скрипник вскоре может покинуть команду.
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