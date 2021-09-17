Бабич: «Худшая игра «Зари» за последнее время. Чувство, что в команде не работают над исправлением ошибок»

Фото: ФК Мариуполь

Бывший тренер Александр Бабич прокомментировал поражение «Зари» от «Буде-Глимта» (1:3) в матче 1 тура группы Лиги конференций.

Во-вторых, чувствовалось, что норвежцы собрали больше информации о сильных и слабых сторонах соперника и по максимуму воспользовались проблемами «Зари» в центре обороны и на вратарской позиции. Также, на мой взгляд, тренерский штаб гостей не угадал со стартовым составом, в первую очередь, это касается линии обороны.

Победу норвежцев нужно признать заслуженной, что касается «Зари», то это была ее худшая игра за последнее время».