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Бабич: «Логики в таком переносе игры за Суперкубок я не вижу»

Экс-тренер высказался о ситуации в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:31
Бабич: «Логики в таком переносе игры за Суперкубок я не вижу»
Фото: footballua.tv

Бывший тренер Александр Бабич высказался о переносе матча за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером».

Сборники «Динамо», вернувшиеся с Евро-2020, сыграли свой первый контрольный матч за клуб только 18 июля. Не поздно ли чемпионы Украины включились в игровую подготовку?

«Учитывая то, что отдыха, как такового, у них не было, а было больше активное времяпровождение, смена обстановки, главное сейчас – позитивные эмоции. По игровой практике, особенно у динамовцев, думаю, вопросов вообще нет. Подопечные Мирчи Луческу достаточно играли за сборную Украины на чемпионате Европы.

К тому же, впереди у «Динамо» еще как минимум два спарринга – против «Атлетика» и «Вильярреала», то есть очень качественных оппонентов, а, может, еще и против «Бешикташа» удастся сыграть. А это уже поединки, по своему содержанию выходящие за рамки такого понятия, как контрольные матчи».

Зачем же «Динамо» тогда нужен перенос поединка 1-го тура УПЛ?

«Логики в таком переносе я действительно не вижу, как и в отсрочке матча за Суперкубок. Мы же увидели на примере выступления сборных, что чем меньше переносов в чемпионате страны, чем меньше вмешательства в календарь, тем лучше для футбола и для сборников.

С другой стороны, у «Динамо» со старта будет матч в запасе – бело-синие глянут, как сыграли конкуренты и построят стратегию на дальнейшую дистанцию».

Матч за Суперкубок Украины перенесли на 29 сентября.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
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Теги

Суперкубок Украины (футбол) Александр Бабич

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