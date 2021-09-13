Бабич: «У «Зари» остаются проблемы в центре обороны»

Александр Бабич / Фото - Футбол 1/2/3

Отечественный специалист Александр Бабич подвел итоги седьмого тура украинской Премьер-лиги и рассказал, удивила ли его победа «Мариуполя», с которым он не так давно работал.

«Динамо», как мне кажется, малой кровью добыло победу в Харькове. Киевляне, как, впрочем, и «Шахтер», и «Заря», ставили во главу угла результат. У «горняков» был самый сложный соперник. «Днепр-1» показал неплохую организацию игры, но от команды Игора Йовичевича хотелось большего увидеть в атакующих действиях. Днепряне не поставили неразрешимых задач авторитетному сопернику. «Горняки» на классе добыли победу.

«Заря» сыграла против команды, тренер которой умеет закрываться. Если в прошлых матчах луганчане должны были пенять сами на себя за не реализацию, на этот раз россыпи возможностей забить у них не было. Разве что под занавес встречи, когда Виктор Скрипник усилил атаку, у ворот «Руха» стало жарковато. Впрочем, и проблемы в центре обороне у «Зари» остаются. Эти промахи повлияли на исход встречи во Львове.

Несмотря на отрицательный, как для луганчан, результат матча с «Рухом», следующий поединок должен пройти на более эмоциональном фоне. Еврокубки есть еврокубки, их нельзя сравнивать с чемпионатом страны. Тем не менее, только итог встречи с норвежским «Буде Глимт» покажет готовность украинской команды к европейским соревнованиям.

Удивила ли победа «Мариуполя» над «Колосом»? В этой игре мне больше хотелось увидеть состав и изменения в игре «Колоса» после отставки Руслана Костышина. Однако ничего нового я, к сожалению, не увидел. «Мариуполь» же и до этой встречи неплохо действовал на контратаках. «Азовцы» заслуженно добились положительного результата. Более того, хозяевам еще повезло отделаться проигрышем в два мяча…

Матч «Ворклы» и «Десны»? Этот поединок я бы назвал вторым центральным в туре после игры «Шахтер» – «Днепр-1». Пропустив два быстрых мяча, я не видел за счет чего черниговцы смогли бы отыграться, но в коллективе Александра Рябоконя есть лидеры, которых смогли удержать в команде.

Поражение от «Ворсклы» было бы не совсем заслуженным, если брат матч в целом. Реабилитировалась ли «Десна» за два крупных поражения от «Динамо» и «Вереса»? Трудно сказать. Однако, учитывая проблемы финансового характера, черниговцев еще будет штормить.