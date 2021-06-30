Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Баллак: «Англии было слишком легко в матче с Германией»
Экс-игрок высказался о матче 1/8 финала Евро
Фото: AFP
Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался Sport Bild о матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).
«Отрезвляюще, беспомощно. В первом тайме стало очевидным то, что решений не было. Мы отступили без необходимости. Мы сделали слишком мало, англичанам было слишком легко.
Мы не воспользовались слабостями сборной Англии. Я не понимаю, почему тренер сборной так долго тянул с заменами».
Англия сыграет против Украины в 1/4 финала Евро.
Матч пройдет в Риме.
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