Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Баллак: «Англии было слишком легко в матче с Германией»

Экс-игрок высказался о матче 1/8 финала Евро
Футбол Евро-2020
16:50
Баллак: «Англии было слишком легко в матче с Германией»
Фото: AFP

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался Sport Bild о матче 1/8 финала Евро-2020 против Англии (0:2).

«Отрезвляюще, беспомощно. В первом тайме стало очевидным то, что решений не было. Мы отступили без необходимости. Мы сделали слишком мало, англичанам было слишком легко.

Мы не воспользовались слабостями сборной Англии. Я не понимаю, почему тренер сборной так долго тянул с заменами».

Англия сыграет против Украины в 1/4 финала Евро.

Матч пройдет в Риме.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Германии (футбол) сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Футбол Евро-2020
16:40
Не рано ли? Кроос завершил карьеру в сборной после вылета с Евро-2020
Не рано ли? Кроос завершил карьеру в сборной после вылета с Евро-2020
Футбол Евро-2020
15:21
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Футбол Евро-2020
13:40
Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»
Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»
Футбол Евро-2020
13:35
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Футбол Евро-2020
29 июня 22:58
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 22:07

Новости: Футбол

Павелко: «Беседин как настоящий мужчина не побоялся столкновения и боролся за мяч до конца, за победу Украины»
Павелко: «Беседин как настоящий мужчина не побоялся столкновения и боролся за мяч до конца, за победу Украины»
Евро-2020
16:59
Баллак: «Англии было слишком легко в матче с Германией»
Баллак: «Англии было слишком легко в матче с Германией»
Евро-2020
16:50
Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Евро-2020
16:40
«Динамо» получит от FIFA компенсацию за травму Беседина
«Динамо» получит от FIFA компенсацию за травму Беседина
Евро-2020
16:26
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
Голкипер сборной Португалии близок к переходу в «Рому»
Серия А (Италия)
16:22
Экс-лидер Швеции: «Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение»
Экс-лидер Швеции: «Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение»
Евро-2020
16:10
Шевченко: «Надеюсь, итальянские фаны поддержат Украину в Риме»
Шевченко: «Надеюсь, итальянские фаны поддержат Украину в Риме»
Евро-2020
15:57
Ярмоленко - Беседину: «Возвращайся скорее. Мы – одна сборная»
Ярмоленко - Беседину: «Возвращайся скорее. Мы – одна сборная»
Сборная Украины
15:45
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
Серия А (Италия)
15:41
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
8
Все новости