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Балотелли перейдет в турецкий клуб

Итальянец сменит чемпионат
Футбол В Европе
15:26
Балотелли перейдет в турецкий клуб
Фото: Calcionews

Нападающий Марио Балотелли близок к переезду в чемпионат Турции.

Форвард подпишет контракт с новичком Суперлиги - клубом «Адана Демирспор». Скорый переход подтвердил Fotomaç президент клуба Мурат Санджак.

«Мы договорились на 85%. Марио сказал, что хочет присоединиться к нашему клубу и приедет в Турцию на следующей неделе. Если мы придем к соглашению, то он будет играть за нас. Он хочет добиться успеха вместе с нами и поехать на чемпионат мира в Катар».

Прошлый сезон Балотелли провел в Серии B за «Монцу». Команда не смогла выйти в Серию А, уступив в плей-офф.

Андрей Усмонов
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Марио Балотелли

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