Балотелли вновь станет свободным агентом
Балотелли перейдет в турецкий клуб
Итальянец сменит чемпионат
Фото: Calcionews
Нападающий Марио Балотелли близок к переезду в чемпионат Турции.
Форвард подпишет контракт с новичком Суперлиги - клубом «Адана Демирспор». Скорый переход подтвердил Fotomaç президент клуба Мурат Санджак.
«Мы договорились на 85%. Марио сказал, что хочет присоединиться к нашему клубу и приедет в Турцию на следующей неделе. Если мы придем к соглашению, то он будет играть за нас. Он хочет добиться успеха вместе с нами и поехать на чемпионат мира в Катар».
Прошлый сезон Балотелли провел в Серии B за «Монцу». Команда не смогла выйти в Серию А, уступив в плей-офф.
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