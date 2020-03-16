Баранка: «Гельзин был на радаре UEFA за более чем 50 матчей с фиксированным результатом»

Глава Комитета этики и честной игры УАФ не намерен спорить с президентом «Олимпика»

Франческо Баранка / фото - Expres.life Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital высказывания президента «Олимпика» Владислава Гельзина в адрес организации. Я не собираюсь спорить с Гельзиным. Он не мой руководитель, не мой судья, а президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Он является президент клуба, который был на радаре UEFA за больше чем 50 таких встреч. Гельзин может говорить обо всем, о чем угодно, но не об этике. Я могу понять, почему он зол на меня. В свое время я пресек один из его видов деятельности. Так же может быть? Просто говорю об очевидных вещах. Ранее глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что в Украине много псевдоэкспертов, которым платят деньги.

Сергей Стаднюк