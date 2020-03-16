«Олимпик» потерпел третье поражение подряд при Калитвинцеве, уступив «Александрии»
Баранка: «Гельзин был на радаре UEFA за более чем 50 матчей с фиксированным результатом»
Глава Комитета этики и честной игры УАФ не намерен спорить с президентом «Олимпика»
15 марта 10:38
Франческо Баранка / фото - Expres.life
Глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital высказывания президента «Олимпика» Владислава Гельзина в адрес организации.
Я не собираюсь спорить с Гельзиным. Он не мой руководитель, не мой судья, а президент клуба, чьи команды были дисквалифицированы за матчи с фиксированным результатом. Он является президент клуба, который был на радаре UEFA за больше чем 50 таких встреч.
Гельзин может говорить обо всем, о чем угодно, но не об этике. Я могу понять, почему он зол на меня. В свое время я пресек один из его видов деятельности. Так же может быть? Просто говорю об очевидных вещах.
Ранее глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что в Украине много псевдоэкспертов, которым платят деньги.