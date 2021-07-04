Барелла: «Хави и Иньеста вдохновляли всех»

Полузащитник ознаменовали целую эпоху в истории футбола

Николо Барелла / фото - Goal

Хавбек сборной Италии Николо Барелла в преддверии полуфинального матча Евро-2020 против сборной Испании высказался о команде, взявшей трофей чемпионата Европы в 2012 году. Итальянца цитирует официальный сайт UEFA.

«У Испании, выигрывавшей Евро, была единая команда и великие полузащитники, чемпионы вроде Хави и Иньесты. Они вдохновляли всех, не только меня. Но я как игрок отличаюсь от них. Сегодня в команде есть Бускетс, который на протяжении многих лет входит в число лучших хавбеков мира. Верратти и Жоржиньо – два феноменальных игрока, руководящих игрой нашей команды. Жоржиньо редко допускает ошибки и всегда находит верный выход из ситуации».

Не странно, что игрок выделил из текущего состава своей команды Жоржиньо, ведь игрок является краеугольным камнем всей системы игры итальянской сборной. Игрок соперников Сесар Аспиликуэта даже заявил, что если выключить хавбека из игры, то можно повысить шансы на победу.

Не просто так Барелла вспомнил Хави и Иньесту, ведь именно эти два игрока были архитекторами разгрома Италии в финале Евро-2012. Теперь итальянцы попытаются отомстить.

Напомним, Федерико Кьеза сравнил игру сборных Италии и Испании.