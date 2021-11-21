«Барселона» благодаря голу с пенальти выиграла первый матч при Хави
«Барселона» в матче 14-о тура Примеры минимально обыграла «Эспаньол».
«Сине-гранатовые» выиграли первый матч с Хави у руля команды. Победу принес точный удар Мемфиса Депая с 11-метрового.
Это первая победа «Барселоны» в чемпионате Испании за последние пять матчей. В последний раз в национальном первенстве каталонцы побеждали «Валенсию» еще 17 октября.
«Барселона» поднялась на шестую строчку турнирной таблицы Примеры.
Примера. 14-й тур
«Барселона» – «Эспаньол» 1:0
Гол: Депай (пен.), 48.
«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Ахомаш (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба (У Лэй, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90), Давид Лопес (Морланес, 56), Пуадо (Меламед, 56), де Томас.
Предупреждения: Эззальзули (59), Педроса (59), Мингеса (64), де Йонг (83), тер Стеген (88), Кабрера (90).
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