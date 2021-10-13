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Романо: «Барселона» продлила контракт с Педри с отступными в миллиард евро
В Каталонии уверенны в таланте 18-летнего хавбека
15:22
Педри / Фото - Getty Images
Полузащитник «Барселоны» Педри подписал новый контракт с клубом на длительный срок. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Примечательно, что сумма отступных за 18-летнего игрока возрастет до миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что продлить футболиста на пять лет – инициатива клуба. Сам Педри хотел контракт на менее длительный срок.
Напомним, сейчас хавбек восстанавливается после травмы.
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