Романо: «Барселона» продлила контракт с Педри с отступными в миллиард евро

В Каталонии уверенны в таланте 18-летнего хавбека

Педри / Фото - Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Педри подписал новый контракт с клубом на длительный срок. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Примечательно, что сумма отступных за 18-летнего игрока возрастет до миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что продлить футболиста на пять лет – инициатива клуба. Сам Педри хотел контракт на менее длительный срок.

Напомним, сейчас хавбек восстанавливается после травмы.