Фати отпраздновал первый за 10 месяцев гол с врачом, работавшим над его реабилитацией

Ансу Фати / фото - FC Barcelona

В матче седьмого тура Примеры с «Леванте» (3:0) впервые почти за год на поле вышел нападающий «Барселоны» Ансу Фати. Новая «десятка» каталонского клуба отметила возвращение на поле забитым мячом.

Игрок прокомментировал свой гол в первой за долгое время игре:

Когда игрок забил, то он побежал к трибунам, чтобы отпраздновать этот гол с врачом, который занимался его лечением. У нападающего была тяжелая травма колена, из-за которой ему пришлось перенести 4 операции.

