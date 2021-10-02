Лапорта: «Куман останется. Он – легенда «Барселоны»

Результаты последних матчей для каталонцев неутешительные

Рональд Куман / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи об отставке тренера каталонцев Рональда Кумана на фоне неутешительных результатов команды. Функционера цитирует инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

«Куман останется. Он продолжить работать тренером вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать команду в трудные времена».

«Блаугранас» выиграли лишь 3 матча из восьми стартовых в новом сезоне. В Лиге чемпионов у команды результаты вовсе катастрофические – два разгромных поражения от «Баварии» и «Бенфики».

Впереди у голландского специалиста еще одно серьезное испытание – игра с действующими чемпионами Испании. Уже сегодня, 2 октября, в 22:00 «сине-гранатовые» сыграют с «Атлетико» в Примере.

Напомним, экс-форвард каталонцев Луис Суарес рассказал о внутренней войне в «Барселоне».