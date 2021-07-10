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«Барселона» и «Атлетико» могут обменятся звездными игроками

В стан мадридского клуба может вернуться французский форвард


Футбол Примерa (Испания)
10:39
«Барселона» и «Атлетико» могут обменятся звездными игроками
Антуан Гризманн / Фото - everythingbarca
«Барселона» и «Атлетико» планируют совершить звездный обмен игроками. Об этом сообщает Mundo Deportivo

Ряды чемпиона Испании может пополнить французский форвард Антуан Гризманн, который так не смог стать ведущим игроком «блаугранас».

В обратном направлении может отправиться хавбек Сауль Ньигес, которому стал меньше доверять наставник мадридцев Диего Симеоне.

В минувшем сезоне Гризманн сыграл 51 матч во всех клубных турнирах, забил 20 мячей и отдал 13 голевых передач. Ньигес принял участие в 41 поединке, отметившись лишь двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Гризманн может оказаться в АПЛ.
Владимир Кириченко
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Теги

Антуан Гризманн Сауль Ньигес

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