«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»

Каталонцы интересуются Фелишем

Жоау Фелиш / Фото: football-espana.net

Полузащитник Жоау Фелиш может сменить команду в Примере.



«Барселона» сделала «Атлетико» предложение по звездному португальцу, сообщает каталонская радиостанция RAC1. Отметим, что двумя годами ранее каталонцы сделали выкупили чемпиона мира Антуана Гризманна у «матрасников» за 120 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Фелиша в 80 миллионов евро.

Напомним, что в матче с «Вильярреалом» (2:2) в третьем туре чемпионата Испании травмировался форвард «Атлетико» Луис Суарес.