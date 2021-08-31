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«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»

Каталонцы интересуются Фелишем
Футбол Примерa (Испания)
08:29
«Барселона» хочет провернуть еще один громкий трансфер игрока «Атлетико»
Жоау Фелиш / Фото: football-espana.net

Полузащитник Жоау Фелиш может сменить команду в Примере.

«Барселона» сделала «Атлетико» предложение по звездному португальцу, сообщает каталонская радиостанция RAC1. Отметим, что двумя годами ранее каталонцы сделали выкупили чемпиона мира Антуана Гризманна у «матрасников» за 120 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Фелиша в 80 миллионов евро.

Напомним, что в матче с «Вильярреалом» (2:2) в третьем туре чемпионата Испании травмировался форвард «Атлетико» Луис Суарес.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Жоау Фелиш Атлетико Мадрид Барселона (футбол)

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