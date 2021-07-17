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«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет

Итальянские клубы отказались от боснийца
Футбол Примерa (Испания)
11:02
«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет
Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич останется в команде.

Каталонцы не рассчитывают на игрока и хотят продать его летом. Правда, покупателей на 31-летнего боснийца нет.

Агенты футболиста пытались вернуть его в Италию. Они связывались с «Ювентусом» и «Ромой», но обеим командам Миралем не интересен, сообщает Marca.

К переговорам итальянцы готовы вернуться, если Пьянича отпустят свободным агентом.

Андрей Усмонов
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Теги

Миралем Пьянич Барселона (футбол)

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