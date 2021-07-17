«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет
Итальянские клубы отказались от боснийца
11:02
Фото: Marca
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич останется в команде.
Каталонцы не рассчитывают на игрока и хотят продать его летом. Правда, покупателей на 31-летнего боснийца нет.
Агенты футболиста пытались вернуть его в Италию. Они связывались с «Ювентусом» и «Ромой», но обеим командам Миралем не интересен, сообщает Marca.
К переговорам итальянцы готовы вернуться, если Пьянича отпустят свободным агентом.
Комментарии 0