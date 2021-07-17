«Барселона» хочет расстаться с Пьяничем, но покупателей нет

Итальянские клубы отказались от боснийца

Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич останется в команде.

Каталонцы не рассчитывают на игрока и хотят продать его летом. Правда, покупателей на 31-летнего боснийца нет.

Агенты футболиста пытались вернуть его в Италию. Они связывались с «Ювентусом» и «Ромой», но обеим командам Миралем не интересен, сообщает Marca.

К переговорам итальянцы готовы вернуться, если Пьянича отпустят свободным агентом.