«Барселона» купит игрока «Ман Сити» за 55 миллионов евро

Торрес вернется в Испанию

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес перейдет в «Барселону».

За 21-летнего испанца заплатят 55 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Еще 10 миллионов «Ман Сити» положено в качестве бонусов.

Сам Торрес дал согласие на переход. Он подпишет контракт на пять лет.

Торрес в ближайшее время должен прибыть на медосмотр в Испанию. Прибытие задерживается из-за соблюдений условий всех мер и протоколов безопасности из-за коронавируса.

Ферран уже ранее играл в Испании за «Веленсию», откуда перешел в «Ман Сити» 1,5 года назад