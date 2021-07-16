«Барселона» купит конкурента Тер Штегену

Нето уже не устраивает каталонцев

Давид Оспина / фото - Eurosport

Вратарь сборной Колумбии и «Наполи» Давид Оспина может стать игроком «Барселоны», сообщает портал Goal.

Руководство каталонского клуба считает, что бразилец Норберто Нето не справляется с ролью дублера Марка-Андре Тер Штегена. Боссы «сине-гранатовых» считают, что опыт Оспины может понадобится команде, в то время как игра Нето недостаточно надежная, что бы доверять ему место в рамке.

Контракт Оспины с «Наполи» истекает следующим летом, и итальянцы не прочь продать игрока, ведь место в рамке команды сейчас занимает молодой Алекс Мерет.

Опытным колумбийским вратарем также интересуются «Аталанта» и «Ювентус».

Напомним, Месси откажется от 50% зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».