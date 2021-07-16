Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Барселона» купит конкурента Тер Штегену

Нето уже не устраивает каталонцев
Футбол Примерa (Испания)
14:35
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
Давид Оспина / фото - Eurosport

Вратарь сборной Колумбии и «Наполи» Давид Оспина может стать игроком «Барселоны», сообщает портал Goal.

Руководство каталонского клуба считает, что бразилец Норберто Нето не справляется с ролью дублера Марка-Андре Тер Штегена. Боссы «сине-гранатовых» считают, что опыт Оспины может понадобится команде, в то время как игра Нето недостаточно надежная, что бы доверять ему место в рамке.

Контракт Оспины с «Наполи» истекает следующим летом, и итальянцы не прочь продать игрока, ведь место в рамке команды сейчас занимает молодой Алекс Мерет.

Опытным колумбийским вратарем также интересуются «Аталанта» и «Ювентус».

Напомним, Месси откажется от 50% зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Марка-Андре тер Штеген Наполи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
Футбол Примерa (Испания)
14:17
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
Футбол Примерa (Испания)
11:20
«Ювентус» надолго потерял полузащитника
«Ювентус» надолго потерял полузащитника
Футбол Серия А (Италия)
09:27
Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Месси откажется от половины зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Футбол Примерa (Испания)
09:15
Экс-форвард сборной Италии: «Педри не станет Иньестой»
Экс-форвард сборной Италии: «Педри не станет Иньестой»
Футбол Примерa (Испания)
07:51
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Футбол Примерa (Испания)
15 июля 18:01

Новости: Футбол

Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
Месси обратился к 100-летнему фанату, который от руки записывал все голы аргентинца
В мире
14:57
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Луческу станет четвертым тренером, который проведет 15-й сезон в УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:47
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
«Арсенал» презентовал новую форму на сезон 2021/22
Премьер-Лига (Англия)
14:40
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
«Барселона» купит конкурента Тер Штегену
Примерa (Испания)
14:35
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
В Европе
14:23
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
«Барселона» отказалась ехать в Израиль на товарищеский матч
Примерa (Испания)
14:17
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Стала известна дата и время матчей 2-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:55
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Новичок Серии А получил трансферный бан на 4 года
Серия А (Италия)
13:32
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Украинская Премьер-лига
13:17
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости