«Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника
«Барселона» может подписать защитника «Валенсии»
26-летний испанец может перебраться в столицу Каталонии в зимнее трансферное окно
16:57
Хосе Луис Гайя / Фото - offvariance«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Валенсии» Хосе Луиса Гайи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Испанский гранд намерен подписать 26-летнего игрока в январе, когда откроется новое трансферное окно.
Однако каталонцам навязать борьбу может «Атлетико», который ранее также претендовал на защитника.
Накануне «Барселона» из-за травмы лишилась ключевого защитника. Повреждение получил Серджиньо Дест.
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