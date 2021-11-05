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«Барселона» намерена провернуть трансфер хавбека «Тоттенхэма»

«Сине-гранатовые» уже долгое время наблюдают за французом

Футбол Примерa (Испания)
08:59
«Барселона» намерена провернуть трансфер хавбека «Тоттенхэма»
Танги Ндомбеле / Фото - eurosport
«Барселона» желает зимой усилить свой состав для нового главного тренера, которым, вероятнее всего, станет Хави Эрнандес

Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, на радар испанского гранда попал хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. «Сине-гранатовые» уже долгое время наблюдают за французом, однако официальный запрос сделают аж в январе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход в 45 миллионов евро. 

В текущем сезоне 24-летний Ндомбеле сыграл за «шпор» девять матчей, в которых отличился дважды.

Напомним, игроки «Барселоны» вингер Усман Дембеле и защитник Сержиньо Дест выбыли из строя после матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
Владимир Кириченко
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Тоттенхэм Барселона (футбол) Танги Ндомбеле

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